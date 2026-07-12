"Якщо він захоче": росіянин Гассієв не полишив сподівань на бій проти Усика

Колишній суперник Олександра Усика росіянин Мурат Гассієв досі сподівається на реванш з українцем. Новоспечений чемпіон WBA вважає, що цей бій може відбутись.

Один з володарів статусу чемпіона світу у надважкій вазі (понад 90,72 кілограма) вважає організацію свого поєдинку проти Олександра Усика можливою. Слова Мурата Гассієва наводить 24 Канал.

Що сказав Гассієв?

Російський боксер став повноправним чемпіоном WBA після того, як Усик відмовився від своїх титулів у боксі.

Ввечері 11 липня Гассієв провів перший захист титулу, у якому здолав німця Петера Кадіру. Після свого бою він не забув про лідера надважкого дивізіону Олександра Усика.

Він же не йшов, просто залишив титули вакантними. Якщо він захоче повернутися й знову вийти на ринг… Він уже боксер із ім’ям, тому організувати будь-який бій для нього буде просто,

– сказав Гассієв.

Згодом росіянин додав, що Усик заслуговує на те, аби самотужки обирати суперника. Зазначимо, що сторона Гассієва говорить про реванш з Усиком уже майже 8 років.

Перша зустріч боксерів відбулася 21 липня 2018 року в Москві у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії. За підсумком 12 раундів усі судді віддали перевагу українцю. У той вечір Олександр став абсолютним чемпіоном світу у крузервейті (до 90,72 кілограма) та завоював Кубок Мохаммеда Алі.

Яка ситуація у надважкій вазі?

Титул WBA після відмови Усика належить Гассієву, а WBC – Агіту Кабаєлу. Ще раніше чемпіоном за версією WBO став Даніель Дюбуа. Пояс IBF поки залишається вакантним.

Наразі найімовірнішими боями для Олександра називаються поєдинки проти Ріко Верховена, чи Деонтея Вайлдера.