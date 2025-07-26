Українська тенісистка виграла другий престижний турнір за тиждень

У суботу, 26 липня, відбувся фінал у парному розряді на турнірі серії WTA 250 у Празі. За трофей боролися Надія Кіченок / Макото Ніномія та Луція Гавлічкова / Лаура Самсон.

Це був лише третій спільний турнір для українсько-японського дуету. Вони вдруге дійшли до фіналу та знову здобули титул, повідомляє 24 Канал.

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Як Кіченок виграла трофей у Празі?

Поєдинок тривав 1 годину 24 хвилини. У ньому Кіченок і Німонія здійснила яскравий камбек після провального першого сету.

Українсько-японська пара жахливо розпочала гру, програвши п'ять стартових геймів. Після цього вони розмочили рахунок, проте на більше їх не вистачило.

Старт другої партії був кардинально протилежним – Надія та Макото виграли три стартові гейми, але дозволили себе одразу наздогнати. Після цього вони мали у пасиві брейк-пойнт, який, на щастя, змогли відіграти, а в десятому геймі зробили брейк і перевели гру в супертай-брейк.

У ньому чеський дует мав перевагу 4:2, але не зміг розвинути успіх. Кіченок і Ніномія зробили ривок з шести поспіль виграних розіграшів і здобули підсумкову перемогу з рахунком 10:7.

Надія Кіченок / Макото Ніномія – Луція Гавлічкова / Лаура Самсон 2:1 (1:6, 6:4, 10:7)



Кіченок і Ніномія тріумфували у Празі / Фото пресслужби турніру

Зазначимо, що для українсько-японської пари цей трофей став другим в активі за останній тиждень. Вони напередодні тріумфували на турнірі в Гамбурзі, здолавши у фіналі угорсько-нідерландський дует Анна Бондар / Аранча Рус.