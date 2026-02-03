Швейцарська спортсменка на Олімпіаді розплакалася через Україну: що сталося

Швейцарська бобслеїстка Надя Пастернак не змогла стримати емоцій під час відповіді на запитання про ситуацію в Україні. Спортсменка висловила співчуття українцям.

Під час інтерв'ю з кореспондентом Tribuna.com спортсменка розповіла, що у неї є українське коріння. Її прадід походив з України, проте вони ніколи не спілкувалися.

Що сказала Надя Пастернак про Україну?

На запитання про те, чи має вона слова підтримки для українців, які зараз живуть у блекаутах, вона емоційно відреагувала на тему війни Росії проти України

Те, що зараз відбувається у світі, особливо в Україні з Росією, – це справді жахливо. У мене немає слів. Мені дуже шкода,

– і в цей момент не стримала сліз.

Цей емоційний виступ спортсменки відбувся напередодні Зимових Олімпійських ігор 2026 року, які пройдуть з 6 по 22 лютого в Мілані та Кортіні (Італія).

Що відомо про Надю Пастернак?