Швейцарська спортсменка на Олімпіаді розплакалася через Україну: що сталося
- Швейцарська бобслеїстка Надя Пастернак висловила підтримку українцям, заявивши, що ситуація в Україні є жахливою, і не змогла стримати сліз.
- Надя Пастернак, яка має українське коріння, є успішною спортсменкою, здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи 2023 року та виступала на зимових Олімпійських іграх 2022 року.
Швейцарська бобслеїстка Надя Пастернак не змогла стримати емоцій під час відповіді на запитання про ситуацію в Україні. Спортсменка висловила співчуття українцям.
Під час інтерв'ю з кореспондентом Tribuna.com спортсменка розповіла, що у неї є українське коріння. Її прадід походив з України, проте вони ніколи не спілкувалися.
Що сказала Надя Пастернак про Україну?
На запитання про те, чи має вона слова підтримки для українців, які зараз живуть у блекаутах, вона емоційно відреагувала на тему війни Росії проти України
Те, що зараз відбувається у світі, особливо в Україні з Росією, – це справді жахливо. У мене немає слів. Мені дуже шкода,
– і в цей момент не стримала сліз.
Цей емоційний виступ спортсменки відбувся напередодні Зимових Олімпійських ігор 2026 року, які пройдуть з 6 по 22 лютого в Мілані та Кортіні (Італія).
Що відомо про Надю Пастернак?
Як повідомляє Pho3nix Foundation, вона колишня легкоатлетка, яка спеціалізувалася на штовханні ядра, метанні списа та спринті на 100 метрів, а згодом знайшла своє покликання у зимовому спорті – бобслеї.
- Бобслеїстка зі Швейцарії брала участь у зимових Олімпійських іграх 2022 року.
На своєму дебюті на зимових Олімпійських іграх у Пекіні вона посіла 6 місце, а на чемпіонаті Європи 2023 року здобула срібну медаль. Як професійна бобслеїстка, вона також виборола срібну та бронзову медалі Кубка світу, змагаючись на міжнародній арені.