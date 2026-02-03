Під час інтерв'ю з кореспондентом Tribuna.com спортсменка розповіла, що у неї є українське коріння. Її прадід походив з України, проте вони ніколи не спілкувалися.
Дивіться також Чого чекати від України на зимовій Олімпіаді-2026: прогноз на кількість медалей
Що сказала Надя Пастернак про Україну?
На запитання про те, чи має вона слова підтримки для українців, які зараз живуть у блекаутах, вона емоційно відреагувала на тему війни Росії проти України
Те, що зараз відбувається у світі, особливо в Україні з Росією, – це справді жахливо. У мене немає слів. Мені дуже шкода,
– і в цей момент не стримала сліз.
Цей емоційний виступ спортсменки відбувся напередодні Зимових Олімпійських ігор 2026 року, які пройдуть з 6 по 22 лютого в Мілані та Кортіні (Італія).
Що відомо про Надю Пастернак?
Як повідомляє Pho3nix Foundation, вона колишня легкоатлетка, яка спеціалізувалася на штовханні ядра, метанні списа та спринті на 100 метрів, а згодом знайшла своє покликання у зимовому спорті – бобслеї.
- Бобслеїстка зі Швейцарії брала участь у зимових Олімпійських іграх 2022 року.
На своєму дебюті на зимових Олімпійських іграх у Пекіні вона посіла 6 місце, а на чемпіонаті Європи 2023 року здобула срібну медаль. Як професійна бобслеїстка, вона також виборола срібну та бронзову медалі Кубка світу, змагаючись на міжнародній арені.