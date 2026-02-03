Во время интервью с корреспондентом Tribuna.com спортсменка рассказала, что у нее есть украинские корни. Ее прадед происходил из Украины, однако они никогда не общались.

Что сказала Надя Пастернак об Украине?

На вопрос о том, имеет ли она слова поддержки для украинцев, которые сейчас живут в блэкаутах, она эмоционально отреагировала на тему войны России против Украины

То, что сейчас происходит в мире, особенно в Украине с Россией, – это действительно ужасно. У меня нет слов. Мне очень жаль,

– и в этот момент не сдержала слез.

Это эмоциональное выступление спортсменки состоялось накануне Зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине (Италия).

Что известно о Наде Пастернак?