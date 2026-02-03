Во время интервью с корреспондентом Tribuna.com спортсменка рассказала, что у нее есть украинские корни. Ее прадед происходил из Украины, однако они никогда не общались.
Смотрите также Чего ждать от Украины на зимней Олимпиаде-2026: прогноз на количество медалей
Что сказала Надя Пастернак об Украине?
На вопрос о том, имеет ли она слова поддержки для украинцев, которые сейчас живут в блэкаутах, она эмоционально отреагировала на тему войны России против Украины
То, что сейчас происходит в мире, особенно в Украине с Россией, – это действительно ужасно. У меня нет слов. Мне очень жаль,
– и в этот момент не сдержала слез.
Это эмоциональное выступление спортсменки состоялось накануне Зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине (Италия).
Что известно о Наде Пастернак?
Как сообщает Pho3nix Foundation, она бывшая легкоатлетка, которая специализировалась на толкании ядра, метании копья и спринте на 100 метров, а впоследствии нашла свое призвание в зимнем спорте – бобслее.
- Бобслеистка из Швейцарии участвовала в зимних Олимпийских играх 2022 года.
На своем дебюте на зимних Олимпийских играх в Пекине она заняла 6-е место, а на чемпионате Европы 2023 получила серебряную медаль. Как профессиональная бобслеистка, она также завоевала серебряную и бронзовую медали Кубка мира, соревнуясь на международной арене.