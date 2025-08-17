У неділю, 17 серпня, відбудеться матч 1-го туру французької Ліги1 Нант – ПСЖ. До заявки на поєдинок потрапив українець Ілля Забарний.

Поєдинок на стадіоні "Стад де ла Божуар" в Нанті розпочнеться о 21:45 за київським часом. Головні тренери обох команд визначилися зі стартовими складами, пише 24 Канал.

Чи потрапив Забарний у стартовий склад ПСЖ?

Наставник "парижан" Луїс Енріке досить несподівано довірив місце у стартовій одинадцятці Іллі Забарному. Українець з перших хвилин розпочне гру проти Нанта.

Склад ПСЖ: Шевальє, Заїр-Емері, Забарний, Бералдо, Лукас Ернандес, Руїс, Вітінья, Лі Кан Ін, Мбайє, Гонсалу Рамуш, Барколя

Забарний у старті ПСЖ / фото паризького клубу

Цей матч стане дебютним для Забарного. У поєдинку за Суперкубок УЄФА українець не потрапив до заявки на поєдинок, адже лише напередодні підписав контракт. Після матчу з Тоттенхемом капітан "парижан" Маркіньйос віддав медаль українцю, щоб він відчув свою дотичність до команди.

Нагадаємо, що Ілля Забарний підписав контракт з ПСЖ 12 серпня 2025 року. Борнмут отримав за свого захисника компенсацію у 63 мільйони євро.