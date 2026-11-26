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Про подію повідомило видання In Poland. Також у своєму телеграм-каналі воно опублікувало відео інциденту.

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Що сталось у варшавському трамваї

Інцидент стався у трамваї в столиці Польщі Варшаві 25 листопада. За словами українського спортсмена ММА, жінка спочатку ображала його через походження, потім ударила по голові та плювала в його бік. При цьому ані водій, ані інші пасажири громадського транспорту не відреагували на неадекватну поведінку жінки.

Об'єктом нападу з боку неадекватної полячки став 23-річний Віталій Ляліков. Власне він сам і розповів про цей інцидент журналістам.

Подія сталась приблизно о 22:30 вечора, коли він трамваєм номер 26 повертався додому після тренування. У вагоні на той момент перебували 5 – 6 пасажирів. Оскільки в бійця був із собою великий спортивний портфель, то він поставив його поруч із собою на вільне місце.

Невдовзі до трамвая зайшла жінка, яка, за словами Віталія, одразу почала висловлювати образи на його адресу, зокрема, згадуючи його українське походження.

Вона одразу звернула на мене увагу та почала говорити "О, к*рва, що українець?"– розповів Віталій.

Утім він на жінку не реагував, у конфлікт із нею не вступав і продовжував просто скролити у своєму телефоні. Утім образи від неї продовжували лунати.

За деякий час вона підійшла до хлопця та вдарила його по голові. Віталій не відповів фізично, а лише перепитав, чому вона так поводиться. Та жінка продовжила ображати його, викрикуючи: "Польща для поляків", а також плювала в його бік. Тоді спортсмен дістав телефон і почав записувати жінку на відео.

Ніхто з пасажирів узагалі ніяк не втрутився в ситуацію. Навіть не зробив їй зауваження. Водій так само, не зупинився та жодних дій не вжив– зазначив Ляліков.

Цікаво, що він вийшов разом із жінкою на одній зупинці. Однак вона вже більше його не чіпала.

Що відомо про Віталія Лялікова

Віталій Ляліков – професійний боєць ММА, який тренується у варшавському клубі Ares Fight Club Warszawa. Тут також займаються кікбоксери та бійці бразильського джиу-джитсу. Його спортивний рекорд у змішаних єдиноборствах – 3 перемоги та 3 поразки. Також він виступав у боксерських змаганнях.

Він є чемпіоном Дніпропетровської та Запорізької областей, має звання кандидата в майстри спорту з рукопашного бою та синій пояс із джиу-джитсу. Він народився в Донецькій області, але у 2017 році переїхав до Запоріжжя, де продовжив займатись спортом. У Польщі він живе майже рік.

До поліції після інциденту Віталій не звертався. Утім пояснив, якби фізичний вплив на нього продовжився б, то він би вжив заходів для свого захисту.

Я принципово не став відповідати силою. Для мене, як для чоловіка, підняти руку на жінку – це неприйнятно. Та те що сталось було вже справжньою межою– зауважив спортсмен.

За його словами, в трамваї він був у курті з символікою України. Саме це й привернуло увагу жінки та спровокувало її неадекватну поведінку.

Нещодавно повідомлялось про те, що загинув чемпіон України з рукопашного бою Георгій Коновальчук. Це сталось у дорожньо-транспортній пригоді.