Наполі здобув чемпіонство Італії, здолавши Кальярі у вирішальному матчі

У п'ятницю, 23 травня, відбувся вирішальний тур Серії А. У ньому й визначився цьогорічний чемпіон Італії.

Наполі – Кальярі 2:0

Голи: Мактоміней, 42, Лукаку, 51.

У вирішальному матчі Наполі протистояло Кальярі. У цьому протистоянні велася боротьба за перше місце Серії А, пише 24 канал.

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Затвердили своє чемпіонство

З перших хвилин Наполі взяв ініціативу в свої руки, створюючи небезпечні моменти біля воріт суперника. На 42-й хвилині Мактоміней відкрив рахунок, забивши ефектним ударом через себе після навісу Маттео Політано. Цей гол і став переломним моментом у грі.

На початку другого тайму, на 51-й хвилині, Лукаку подвоїв перевагу господарів, реалізувавши вихід сам на сам після довгої передачі. Після цього Наполі контролював гру, не дозволяючи Кальярі створити серйозні загрози біля своїх воріт.

Господарі значно контролювали хід гри. Футболісти Наполі завдали 18 ударів по воротах (6 в площину) проти лише 4 у Кальярі. Підопічні Антоніо Конте завершили сезон з 82 очками, випередивши конкурентів та забезпечивши собі чемпіонський титул.

Відеоогляд матчу Наполі – Кальярі

Відзначимо, що це шосте чемпіонство у тренерській кар’єрі Конте: раніше він тричі вигравав Серію А з Ювентусом, одного разу з Інтером і здобував чемпіонство в Англії з Челсі