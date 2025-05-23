У 30-му турі чемпіонату України 2024/2025 Динамо вдома зіграє заключний матч сезону проти Колоса із Ковалівки. Після гри на "біло-синіх" очікує урочиста церемонія нагородження.

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Голова УАФ проігнорував

Як стало відомо 24 каналу із посиланням на інсайдера Ігоря Бурбаса, золоті медалі та кубок "біло-синім" вручатиме Євген Дикий.

Разом з президентом УПЛ на церемонію нагородження завітає віце-президент УАФ Артем Стоянов та голова Київської асоціації футболу Ігор Кочетов. Очікувалось, що буде присутній Андрій Шевченко.

Проте, як і на фінал Кубка України 2024/2025 голова УАФ, на жаль, не приєднається до урочистостей. Причина, чому Шевченка не буде на церемонії невідома.

До слова. За тур до завершення чемпіонату України 2024/2025 Динамо має 69 очок. Олександрія, яка переслідувала "біло-синіх", має 66 очок та стала срібним призером турніру.

Раніше повідомляли, що Динамо оновило клубну емблему після тріумфу у поточному сезоні УПЛ.