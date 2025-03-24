Вже неодноразово Наполі робило пропозиції Шахтарю щодо трансферу Георгія Судакова. Італійський клуб не полишає спроб підписати лідера "гірників", пише 24 канал з посиланням на Si Gonfia La Rete.

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Наполі хоче підписати Судакова

У літнє трансферне вікно італійський клуб планує повернутися до варіанту придбати Георгія Судакова.

На літні трансфери керівництво "неаполітанців" має виділити 150 мільйонів євро, і цього має вистачити на декілька угод, в тому числі на купівлю лідера Шахтаря.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Георгій Судаков зіграв 28 матчів за Шахтар, у яких забив 12 голів та віддав три результативних передачі.

Відзначимо, що раніше Наполі не вдавалося підписати українця через проблеми із реєстрацією футболістів не з країн ЄС, а також через те, що гірники зажадали за гравця більшої суми.