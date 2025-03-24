Наполі хоче влітку придбати лідера збірної України

Італійський Наполі у літнє трасферне вікно націлений на трансфер півзахисника збірної України. Це вже не перша спроба команди підписати лідера.

Вже неодноразово Наполі робило пропозиції Шахтарю щодо трансферу Георгія Судакова. Італійський клуб не полишає спроб підписати лідера "гірників", пише 24 канал з посиланням на Si Gonfia La Rete.

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Наполі хоче підписати Судакова

У літнє трансферне вікно італійський клуб планує повернутися до варіанту придбати Георгія Судакова.

На літні трансфери керівництво "неаполітанців" має виділити 150 мільйонів євро, і цього має вистачити на декілька угод, в тому числі на купівлю лідера Шахтаря.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Георгій Судаков зіграв 28 матчів за Шахтар, у яких забив 12 голів і віддав три результативних передачі.

Відзначимо, що раніше Наполі не вдавалося підписати українця через проблеми з реєстрацією футболістів не з країн ЄС, а також через те, що гірники зажадали за гравця більшої суми.