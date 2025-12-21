"Була приголомшена": наречена Роналду розповіла про неймовірно дорогий подарунок від футболіста

Кріштіану Роналду тривалий час перебуває у стосунках зі своєю обраницею Джорджиною Родрігес. Пара виховує п'ятьох дітей і в серпні португалець нарешті зробив коханій пропозицію.

Вона відповіла "так" і наразі пара готується до весілля. Наречена зіркового футболіста розповіла про неймовірно коштовний подарунок, який отримала з цього приводу, повідомляє 24 Канал із посиланням на Elle.

Що Джорджина розповіла про подарунок Роналду?

Вона зізналася, що отримала шикарну обручку від легендарного нападника на їхнє весілля й це стало для неї справжнім шоком. За словами моделі, вона не одразу навіть усвідомила, що саме їй вручив обранець після майже десяти років стосунків.

На ній найбільший діамант важить близько 35 каратів, а ще розміщені 37 менших коштовних каменів – кожен по одному карату. Приблизна вартість обручки сягає близько п'яти мільйонів доларів.

Родрігес зазначила, що момент пропозиції та сам подарунок застали її зненацька. 31-річна дівчина довго не могла прийти до тями після побаченого та не відразу оцінила масштаб отриманої прикраси.

Це було останнє, про що я думала в той момент. Мені знадобилося багато часу, щоб усвідомити той величезний камінь, який він мені подарував. Я була так вражена, що залишила його в кімнаті й тільки наступного дня відкрила при денному світлі,

– зізналася Джорджина.



Обручка Джорджини, яку подарував Роналду / Фото з соцмереж дівчини

До слова. У листопаді стало відомо, коли та де пара збирається святкувати весілля. Це має статися після закінчення чемпіонату світу-2026.

Зазначимо, що напередодні було опубліковано список найкращих футболістів сучасності. Несподівано в топ-100 не знайшлося місця для Кріштіану.

Що відомо про стосунки Роналду та Родрігес?

Кріштіану та Джорджина почали зустрічатися у 2016 році. Вони познайомилися в магазині Gucci в Мадриді, де дівчина працювала.

Зіркова пара вперше з'явилася на публіці в жовтні 2017 року під час церемонії нагородження FIFA Football Awards. Тоді Роналду здобув нагороду найкращого футболіста.

У пари є двоє спільних дітей: 8-річна Алана Мартіна та 3-річна Белла Есмеральда. Крім того, у Роналду є син Кріштіану-молодший, який вже виступає за юнацьку збірну Португалії. А також близнюки Єва та Матео, котрі народилися у червні 2017 року від сурогатної матері.

Нагадаємо, що наразі Роналду виступає в Саудівській Аравії за Аль-Наср. У нинішньому сезоні 40-річний португалець провів на клубному рівні 12 матчів, у яких забив 11 голів і віддав дві результативні передачі (дані Transfermarkt).