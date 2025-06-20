Призер Олімпіади розповів про ставлення українських військових до Ломаченка

Василь Ломаченко залишив великий слід у світовому боксу. Проте усі досягнення на ринзі перекреслює позиція ексчемпіона щодо агресії Росії.

Дворазовий призер Олімпійських ігор з греко-римської боротьби Парвіз Насібов за кожної нагоди висловлює вдячність українським військовим. Спортсмен розповів, про ставлення до Василя Ломаченка захисників України, пише 24 Канал з посиланням на LB live.

Читайте також Український боксер висловив повагу до Ломаченка: раніше він називав його зрадником

Що думають українські військові про Ломаченка

Відсутність публічної позиції Ломаченка щодо війни в України та прихильність до відверто проросійських діячів УПЦ МП викликає обурення в українських військових.

"Я знаю дуже багато інших наших військових, які дуже негарно ставляться до всього цього, що він робить. Я, скоріш за все, буду дотримуватися тієї ж думки, що й вони кажуть.

Я вважаю, що в такий важкий час кожен українець, який проживає в Україні, має робити все можливе для нашої спільної перемоги", – розповів Насібов.

Нагадаємо, що Василь Ломаченко 5 червня 2025 року оголосив про завершення спортивної кар'єри. Боксер двічі вигравав "золото" Олімпіади та ставав чемпіоном світу у трьох вагових категоріях.

У своєму прощальному зверненні до фанатів Ломаченко висловив подяку усім, але жодним словом не згадав про Україну та її захисників.