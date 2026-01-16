Усик може переписати історію боксу, взявши участь у рекордному бою всіх часів

Уже зовсім скоро в Сан-Франциско планують провести історичне шоу боксу. Майбутня подія може встановити світовий рекорд, який тримається вже 85 років.

Там збираються організувати наймасштабніший за кількістю глядачів боксерський івент. Головною його зіркою може стати об'єднаний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик, повідомляє 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

Читайте також Маленька донечка замість гантелі: Усик зачарував мережу домашнім тренуванням

Що відомо про грандіозне шоу боксу в Сан-Франциско?

Цей проєкт очолює компанія YouTube, яка поставила амбітну мету майбутньої події – зібрати близько 150 тисяч глядачів на одному боксерському шоу. Вона має бути офіційно представлена вже найближчим часом і стане частиною серії Iconic, яку реалізовує промоутерська компанія IVisit Boxing у 2026 році.

Головна битва цієї мегаподії попередньо запланована на 11 липня. Задля її організації Civic Center Plaza у Сан-Франциско планують перетворити на відкриту боксерську арену.

Зазначається, що це боксерське шоу транслюватиметься наживо на ютубі та включатиме музичний фестиваль і фан-зону. Організатори планують більшість квитків зробити безплатними.

Наразі кард ще не затверджено, проте промоутери активно працюють над тим, щоб залучити до нього короля сучасного хевівейту. Очільник IVisit Boxing Ед Перейра особисто заявив, що участь Усика стала б ідеальним розвитком подій.

Хто б не хотів бачити Усика у своєму карді? Це більше, ніж бій – ми створюємо культурний момент для Сан-Франциско, Каліфорнії та всього світу,

– сказав Перейра.

Важливо. Наразі рекорд відвідуваності боксерського поєдинку становить 135 132 глядачі. Його було встановлено ще в далекому 1941 році. Якщо ж плани зможуть реалізувати, то Усик візьме участь в епохальній події.

Що відомо про наступний бій Усика?

Олександр востаннє виходив на ринг у липні, коли втретє в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу. Після цього він відмовився від обов'язкового захисту пояса WBO та не розповідав про свої плани.

Інформаційну тишу українець перервав наприкінці осені. Він заявив, що для нього пріоритетним суперником є Деонтей Вайлдер.

Сторони вже активно ведуть перемовини про це протистояння, де на кону має стояти чемпіонський пояс WBC. Наприкінці 2025 року українець під час саміту World Sports Summit у Дубаї заявляв, що команда працює над організацією бою й назвав орієнтовну дату, яка може натякати на участь саме в шоу боксу в Сан-Франциско.

Яким буде мій наступний бій? Моя команда зараз працює над цим. Ми хочемо влаштувати поєдинок наступного року, можливо, влітку. Думаю, наступного року в мене буде бій,

– сказав тоді Усик.

Що відомо про кар'єру Усика?