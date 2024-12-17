На зустрічі обговорювали ефективну протидію викликам пов’язаним з порушеннями доброчесності у спорті. Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний звернув увагу, що перед спортивною сферою стоїть завдання вдосконалювати законодавчі, інституційні та технічні механізми, які допомагатимуть ефективно протидіяти цим викликам, включно із започаткуванням системної співпраці з протидії маніпулюванням зі спортивними федераціями.

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Разом з Федерацією регбі України учасники зустрічі обговорили питання не тільки боротьби з фактичним маніпулюванням, але й необхідність превентивних, профілактичних дій.

Євген Баженков, Президент Федерації регбі України, зауважив, що в українському регбі досі не було випадків договірних матчів чи інших маніпулювань змаганнями та висловив сподівання, що завдяки спільним діям Національної платформи та національної федерації така тенденція збережеться і надалі.



Фото: Національна платформа доброчесності спорту

Раніше подібні заходи також відбувалися за підтримки Favbet Foundation, а саме – зустрічі з Федерацією хокею України, Федерацією бадмінтону України, Федерацією волейболу України та інші.

"Спільна діяльність з Національною платформою доброчесності – це зміцнення довіри до спортивних змагань серед вболівальників, а також розвиток комунікації у спорті, що є дуже важливим серед спортсменів", – заявляють у Favbet Foundation.

Нагадаємо, що на сайті Національної платформи доброчесності спорту можна повідомити про випадки маніпулювання спортивними змаганнями, у тому числі анонімно.