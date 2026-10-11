Цікаво, що найбагатшими спортсменами світу є футболісти. Однак легенда світового футболу, Ліонель Мессі, перебуває поза топ-трійкою найбагатших спортсменів світу, повідомляє 24 Канал.

Хто найбагатший спортсмен світу

Кріштіану Роналду – найбагатший спортсмен у світі. За даними ресурсу Capology, фіксована зарплата португальця в клубі Аль-Наср становить 208,4 мільйони євро на рік. Це без урахування бонусів.

Крім того, футболіст – глобальний бренд. Він має особисті договартісні рекламні контракти з торговими марками, завдяки яким теж регулярно отримує чималі суми на грошовий рахунок.

Хто на другому місті

А ось другий найбагатший спортсмен у світі в багатьох може викликати здивування. Він не є настільки впізнаваним брендом, як-от Кріштіану Роналду. Це Карім Бензема.



Карім Бензема / Фото – ФК Аль-Іттіхад

Довгі роки француз перебував у тіні португальця. Але як і він перейшов у Саудівську Аравію. У клубі Аль-Хіляль його фіксована зарплата за контрактом складає 122,45 мільйонів євро на рік. Для порівняння Бензема не отримував і приблизно такі суми в Реалі. Його найбільший контракт у мадридському клубі складав 24 мільйони євро за сезон.

Хто найбагатший спортсмен не з числа футболістів

Слідом за Роналду та Бенземою розташувався мексиканський боксер Канело Альварес. За даними видання Forbes, тільки за останній рік він завдяки своїм боям заробив 160 мільйонів доларів. Цікаво, що найбільшу частину цих виплат мексиканець отримав за поєдинок проти Теренса Кроуфорда, в якому програв.



Сауль Альварес / Фото з інстаграму боксера

Поза рингом спортсмен заробив усього 10 мільйонів євро. Тобто, левова частка його виплат – це саме гонорари за спортивну діяльність, за виступи на боксерському виступи.

На якому місці Ліонель Мессі

А ось Ліонель Мессі в рейтингу найбагатших спортсменів світу перебуває аж на 4 сходинці. Утім важко точно підрахувати, яким є заробіток аргентинця в клубі Інтер Маямі зараз. Офіційно він отримує 25 мільйонів доларів базової зарплати та понад 28 мільйонів доларів гарантованої компенсації.



Ліонель Мессі / Фото Getty Images

Водночас Forbes його річний дохід оцінює в 70 – 80 мільйонів доларів. Це з урахуванням бонусів, премій та інших виплат.

Хто замикає топ-5 найбагатших спортсменів

На 5 місці серед найбагатших спортсменів у світі баскетболіст Стефен Каррі. Зарплати в НБА є публічними, й у сезоні 2026/27 Каррі отримує понад 62 мільйони доларів.



Стефен Каррі / Фото – Getty Image

Це при тому, що баскетболісту вже майже 40 років. Однак його вплив на лігу та гру загалом величезний. Він є величезною зіркою світового масштабу.

Хто найбагатший спортсмен серед українців

Українських спортсменів немає в топ-10 найбагатших у світі. Найбагатшим українським спортсменом є боксер Олександр Усик.

Його загальні статки оцінюються в суму приблизно 120 мільйонів євро. Цікаво, що тільки за перший бій із Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу українець отримав 45 мільйонів доларів. А ось за даними різних джерел, за реванш із британцем Усик заробив 114 мільйонів доларів.