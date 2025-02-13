Усик у топ-10: опубліковано список найбільш високооплачуваних спортсменів 2024 року

За підсумками 2024 року було складено рейтинг найбільш комерційно успішних спортсменів. У ньому на високому місці опинився, зокрема, і представник України.

У топ-100 знайшлося місце атлетам із 27 країн. Всього в ньому представлено 8 видів спорту, де домінацію має баскетбол – 36 зі 100 спортсменів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sportico.

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Хто заробив найбільше

Авторитетне видання третій рік поспіль публікує дані після масштабного аналізу та великої кількості інтерв’ю з інсайдерами галузі, щоб оцінити прибутки атлетів. Портал оприлюднює суми до сплати податків і комісій агентам.

Загальний дохід сотні найбільш високооплачуваних спортсменів за 2024 рік склав 6,2 мільярда доларів (4,8 – зарплати та призових, 1,4 – додаткові виплати).

Очолив рейтинг португальський футболіст Аль-Насра Кріштіану Роналду, який заробив 260 мільйонів доларів. Це майже вдвічі більше, ніж його вічний конкурент Ліонель Мессі, який опинився на четвертій сходинці.

Між ними розташувалися американський баскетболіст Стефен Каррі та британський боксер Тайсон Ф'юрі, який за рік двічі поступився Олександру Усику. Щодо українця, то він також мав значні прибутки й опинився на сьомій сходинці.

Топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменів року

Кріштіану Роналду (футбол) – 260 мільйонів доларів Стефен Каррі (баскетбол) – 153,8 Тайсон Ф'юрі (бокс) – 147 Ліонель Мессі (футбол) – 135 Леброн Джеймс (баскетбол) – 133,2 Неймар (футбол) – 133 Олександр Усик (бокс) – 122 Карім Бензема (футбол) – 116 Кіліан Мбаппе (футбол) – 110 Джон Рам (гольф) – 105,8

Зазначимо, що до сотні спортсменів з найвищими доходами не потрапила жодна жінка. Тенісистка Коко Гофф заробила найбільше серед спортсменок – 30,4 мільйона доларів, а Деніел Джонс із НФЛ, який замкнув топ-100, отримав 37,5 мільйона.