Наймолодшій жертві було 9 років: нові дані про постраждалих через наїзд в натовп у Ліверпулі

Жахливій інцидент трапився в Англії під час параду вболівальників Ліверпуля, які святкували чемпіонство в АПЛ. Автомобіль на швидкості протаранив натовп, травмувавши велику кількість людей.

За оновленими даними зросла кількість постраждалих внаслідок наїзду автомобіля у натовп вболівальників Ліверпуля. Наразі відомо про 79 осіб, які отримали травми різного ступеня важкості, пише 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Кількість постраждалих у Ліверпулі зросла

За даними поліції, усі постраждалі є британцями. Семеро з них перебувають у лікарні. Наразі вони залишаються у стабільному стані.

Відомо, що наймолодшій жертві жахливого ДТП – дев'ять років, а найстаршому виповнилося 78 років.

Поліція Мерсісайду заарештувала 53-річного британця, який здійснив наїзд. Його підозрюють у замаху на вбивство, небезпечному водінні та водінні в стані наркотичного сп'яніння. Правоохоронці не уточнюють, який саме наркотик вживав затриманий.

Поліція вважає, що автомобіль, який збив пішоходів, міг слідувати за бригадою швидкої допомоги, яка надавала допомогу людині з серцевим нападом.

Нагадаємо, що інцидент трапився у Ліверпулі увечері у понеділок, 26 травня. Сотні тисяч вболівальників "мерсисайдців" вийшли святкувати чемпіонство своїх улюбленців. Під час параду автомобіль в'їхав у величезний натовп фанатів, травмувавши велику кількість людей.