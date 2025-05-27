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Sport News 24 Футбол Авто влетіло у вболівальників у Ліверпулі: водія арештували
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Авто влетіло у вболівальників у Ліверпулі: водія арештували

Софія Рожик
Основні тези
  • 53-річний британець арештований за наїзд на вболівальників "Ліверпуля" під час святкового параду.
  • Внаслідок інциденту постраждали 47 людей, зокрема 4 дітей.
Наїзд на уболівальників у Ліверпулі: водія арештували - Sport News 24
Наїзд на уболівальників у Ліверпулі / Колаж 24 Каналу

Автомобіль влетів у вболівальників "Ліверпуля" під час параду, який був присвячений святкуванню чемпіонства команди в Прем'єр-лізі. Поліція затримала винуватця.

Інцидент стався у понеділок, 26 травня, у британському місті Ліверпуль. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky Sports.

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Що відомо про винуватця інциденту

Поліція вважає винуватцем наїзду на людей 53-річного білого британця з району Ліверпуля.

Там кажуть, що інцидент не розглядається як тероризм – правоохоронці вважають це поодиноким інцидентом і наразі не шукають ніякого іншого у зв'язку з ним.

"Напередодні цієї події ми тісно співпрацювали з організаторами заходу, і для параду було розроблено надійний план управління дорожнім рухом, який включав низку перекриттів доріг по всьому маршруту та в центрі міста", – додали у поліції.

Нагадаємо, що унаслідок наїзду 47 людей отримали травми: 27 було доставлено до лікарні, серед яких двоє, зокрема дитина, отримали серйозні травми. Загалом унаслідок наїзду авто постраждали чотири дитини.

Троє дорослих та одна дитина опинилися в пастці під автомобілем, звідки їх деблокували рятувальники.