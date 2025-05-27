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Sport News 24 Футбол Авто влетело в болельщиков в Ливерпуле: водителя арестовали
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Авто влетело в болельщиков в Ливерпуле: водителя арестовали

София Рожик
Основные тезисы
  • 53-летний британец арестован за наезд на болельщиков "Ливерпуля" во время праздничного парада.
  • В результате инцидента пострадали 47 человек, в том числе 4 детей.
Наезд на болельщиков в Ливерпуле: водителя арестовали - Sport News 24
Наезд на болельщиков в Ливерпуле / Коллаж 24 Канала

Автомобиль влетел в болельщиков "Ливерпуля" во время парада, который был посвящен празднованию чемпионства команды в Премьер-лиге. Полиция задержала виновника.

Инцидент произошел в понедельник, 26 мая, в британском городе Ливерпуль. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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Что известно о виновнике инцидента

Полиция считает виновником наезда на людей 53-летнего белого британца из района Ливерпуля.

Там говорят, что инцидент не рассматривается как терроризм – правоохранители считают это единичным инцидентом и пока не ищут никакого другого в связи с ним.

"Накануне этого события мы тесно сотрудничали с организаторами мероприятия, и для парада был разработан надежный план управления дорожным движением, который включал ряд перекрытий дорог по всему маршруту и в центре города", – добавили в полиции.

Напомним, что в результате наезда 47 человек получили травмы: 27 были доставлены в больницу, среди которых двое, в частности ребенок, получили серьезные травмы. Всего в результате наезда авто пострадали четыре ребенка.

Трое взрослых и один ребенок оказались в ловушке под автомобилем, откуда их деблокировали спасатели.