Авто влетело в болельщиков в Ливерпуле: водителя арестовали

Что известно о виновнике инцидента

Полиция считает виновником наезда на людей 53-летнего белого британца из района Ливерпуля.

Там говорят, что инцидент не рассматривается как терроризм – правоохранители считают это единичным инцидентом и пока не ищут никакого другого в связи с ним.

"Накануне этого события мы тесно сотрудничали с организаторами мероприятия, и для парада был разработан надежный план управления дорожным движением, который включал ряд перекрытий дорог по всему маршруту и в центре города", – добавили в полиции.

Напомним, что в результате наезда 47 человек получили травмы: 27 были доставлены в больницу, среди которых двое, в частности ребенок, получили серьезные травмы. Всего в результате наезда авто пострадали четыре ребенка.

Трое взрослых и один ребенок оказались в ловушке под автомобилем, откуда их деблокировали спасатели.