Уже на початку вересня збірна України з футболу розпочне свій шлях у відборі на чемпіонат світу-2026. Суперниками "синьо-жовтих" у групі будуть Франція, Ісландія та Азербайджан.

Вже цієї осені в гонці бомбардирів у нашій національній команді може змінитися лідер. 24 Канал нагадує, хто наразі очолює рейтинг і на скільки голів відстає найближчий переслідувач.

Хто є найкращим бомбардиром збірної України?

Уже чверть століття пальму першості утримує Андрій Шевченко. Чинний очільник УАФ став найкращим бомбардиром збірної України 17 травня 2000 року, коли забив гол у ворота збірної Польщі.

Врешті-решт легендарний форвард завершив виступи за "синьо-жовтих" після Євро-2012, маючи у своєму активі 48 забитих м'ячів. Відтоді до нього на близьку відстань зміг підібратися лише один футболіст – Андрій Ярмоленко.

Ветеран київського Динамо наразі відстає від свого колишнього одноклубника та тренера лише на два голи. Щоправда, востаннє він відзначався взяттям воріт за "синьо-жовтих" аж у вересні 2023 року, коли забив у ворота Італії.

До слова. Трійку найкращих бомбардирів збірної України замикає Євген Коноплянка. Він має у своєму активі 21 гол.

Нагадаємо, що перший матч у кваліфікації на ЧС-2026 Україна проведе 5 вересня проти Франції. Всього протягом осені буде зіграно всі шість поєдинків групового кваліфікаційного раунду.