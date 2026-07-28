Оцінювали в десятки мільйонів: топ 5 футболістів, які стали "безкоштовними"

Посилення команди під час трансферного вікна не завжди означає великі витрати. Цього літа чимало футболістів топ-класу отримали статус вільних агентів, що дозволяє запросити їх до себе безкоштовно.

24 Канал зібрав п'ятірку найкращих гравців, які не мають чинного контракту з будь-яким клубом.

Мохаммед Салах

Останній клуб: Ліверпуль

Один з найкращих нападників в історії АПЛ не знайшов спільної мови з колишнім наставником Ліверпуля Арне Слотом, тому залишив команду, в якій ледь не став володарем "Золотого м'яча".

Чутки активно пов'язували 34-річного єгиптянина з Саудівською Аравією, але за останній тиждень з'явилася інформація про зацікавлення з боку Бешикташа. Зрозуміло, що для оформлення співпраці туркам доведеться розщедритися на немаленьку зарплату для форварда.

Джейдон Санчо

Останній клуб: Астон Вілла (контракт з Манчестер Юнайтед)

Час, коли англієць мав цінник у 130 мільйонів євро, давно позаду: кар'єра Санчо повернула кудись не туди, через що останніми роками йому довелося тинятися орендами, маючи чинну угоду з Ман Юнайтед.

Тепер контракт з манкуніанцями нарешті добіг завершення, а сам футболіст зневірився лишитися у Європі: його зарплатні вимоги надмірні для більшості зацікавлених клубів. Тож майбутнє Джейдона пов'язують з Близьким Сходом, зокрема, говорять про інтерес з боку клубів з Катару.

Дані Карвахаль

Останній клуб: Реал Мадрид

Дані Карвахаль – людина, яка може сказати, що майже "пройшла футбол". У колекції іспанця не вистачає хіба Кубка світу, але шість трофеїв Ліги чемпіонів цілком можуть компенсувати відсутність світового титулу.

Тепер, коли багаторічна історія Карвахаля у Реалі завершена, постає питання, що далі. Сам гравець хотів би провести на найвищому рівні ще бодай один сезон. Але проблема та сама, що й у випадку попередніх футболістів цього списку – надто висока зарплата. Про те, щоб запросити Дані, думали Баєр і Інтер, але про фінансові умови поки не домовились.

Леон Горецка

Останній клуб: Баварія

У півзахисника Баварії чорна смуга: збірна Німеччини зганьбилася на чемпіонаті світу, вилетівши в 1/16 фіналу від Парагваю, а сам футболіст залишився без контракту з мюнхенцями і без пропозиції з боку Барселони, про яку активно говорили у ЗМІ.

Подейкують, перехопити 31-річного німця можуть у Мілані, і навіть готові запропонувати контракт до 2029 року.

Давід Алаба

Останній клуб: Реал Мадрид

Австрійському захиснику вже 34, і цей факт звужує його потенційні варіанти майбутнього після того, як він залишив мадридський Реал.

Говорять, що Давід цікавить низку клубів Серії А, зокрема той-таки активний на трансферному ринку Мілан. Проте не виключено, що Алаба перебереться по той бік океану – чутки навіть сватали його до Ліонеля Мессі в Інтер Маямі.