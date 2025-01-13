Легендарний Холіфілд емоційно назвав найкращого боксера в історії

Поціновувачі спорту завжди люблять порівнювати атлетів різних епох. Вони зіставляють досягнення спортсменів і ведуть дискусії щодо спроможності легенд минулого конкурувати в якості з сучасними зірками.

Осторонь, звісно ж, не залишається й боксерська спільнота. Протягом тривалого часу більшість називала Мухаммеда Алі найкращим бійцем в історії, проте після двох перемог Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі ці розмови отримали нове дихання.

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Кого вважає найкращим "The Real Deal"

Своєю думкою щодо цього питання поділився колишній чемпіон світу Евандер Холіфілд, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out. Американець пояснив, чому не вважає Алі номером один усіх часів, заявивши, що саме він заслуговує на цей статус:

"Я єдиний чотириразовий чемпіон світу в надважкій вазі, але вони досі говорять про Алі, навіть після того, як я побив його рекорд. Я залишаюся єдиним чотириразовим чемпіоном світу в хевівейті вже 24 роки.

Ви не можете говорити про це, поки не поб’єте чийсь рекорд, але про мене нічого не кажуть. Як можна викреслити когось з історії? Я навіть не знав, що я був першою людиною, яка стала абсолютним чемпіоном у двох вагових категоріях, поки це не зробив Усик. Вони постійно кажуть, що Алі – найкращий боєць. Ні, це я. Він тричі ставав чемпіоном, а я – чотири рази".

Довідка. Евандер Холіфілд провів на професійному рівні 52 бої, у яких здобув 42 перемоги. Він повісив рукавички на цвях у 2011 році.

Нагадаємо, що раніше Олександр Усик називав п'ятірку найкращих бійців сучасності та найкращого боксера усіх часів. Він на перше місце поставив саме Мухаммеда Алі.