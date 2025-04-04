Забарний претендує на нагороду гравця місяця в Борнмуті: як проголосувати

Пресслужба Борнмута проводить голосування за найкращого гравця березня. Одним з претендентів став захисник збірної України, який пропустив початок місяця через дискваліфікацію.

Початок весни видався дуже непростим для "вишень". Вони вилетіли з Кубка Англії та дещо втратили свої позиції в АПЛ, не здобувши жодної перемоги.

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Претенденти на нагороду

Одним з тих, до кого найменше претензій за такі виступи команди, став Ілля Забарний. Український захисник увійшов у список з чотирьох претендентів на нагороду "Гравець місяця" повідомляє 24 Канал із посиланням на соцмережі Борнмута.

Він учетверте в кар'єрі номінований на таке визнання та вперше з березня 2024 року – тоді українець став переможцем. У голосуванні за найкращого футболіста місяця "вишень" Ілля Забарний змагається з захисниками Мілошом Керкезом і Діном Гюйсеном, а також форвардом Еванілсоном.

Голосування закриється 4 квітня о 17:18 за київським часом. Віддати голос за одного з номінантів можна тут.

До слова. В нинішньому сезоні Ілля Забарний провів 31 матч на клубному рівні. Результативними діями не відзначався.

Зазначимо, що наступний поєдинок Борнмут проведе 5 квітня на виїзді проти Вест Гема. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.