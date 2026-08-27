Український гімнаст розповів про труднощі підготовки до чемпіонату Європи-2026. Переможець континентальної першості зізнався у коментарі "Суспільне Спорт", що до наступного чемпіонату світу знову планує готуватися за межами України.

Чепурному було складно повернутися в Україну

За словами гімнаста, після збору в Німеччині йому було важко знову адаптуватися до українських реалій – обстрілів та безсонних ночей. Через це Чепурний побоювався, що не зможе набрати необхідну форму.

Окремо спортсмен звернув увагу на ситуацію у тренувальному залі. Він зазначив, що через зміну головного тренера там не було необхідної робочої атмосфери.

Через те, що змінювали головного тренера, робочої атмосфери там абсолютно немає, а для мене це важливо – щоб хлопці були заряджені. У постійній обстановці трауру я тренуватися не можу, мене це не мотивує,

– сказав Чепурний.

Гімнаст також розповів, що в один момент навіть не хотів їхати на чемпіонат Європи. Однак підтримка близьких, дівчини та тренера допомогла йому не відмовитися від участі.

У Загребі Чепурний зрештою зумів зібратися та виконав свою роботу. Українець став чемпіоном Європи-2026 в опорному стрибку, здобувши золоту медаль.

Німеччина допомогла повернути бажання тренуватися

Чепурний залишився максимально задоволений умовами підготовки в Німеччині. На першому етапі йому допомагали клуб і тренер Роландас, а завдання від Геннадія Сартинського спортсмен виконував та надсилав тренеру відео.

Другу частину збору українець провів разом із німецькою збірною на олімпійській базі.

Це повернуло мені бажання займатися гімнастикою,

– наголосив спортсмен.

Раніше Чепурний повідомляв про відсутність фінансової підтримки з боку українських спортивних структур під час підготовки до Євро. Після того як Німецька федерація гімнастики дізналася про ситуацію, вона добровільно допомогла оплатити збір.

Мінспорту у відповідь заявило, що на спеціалізованій олімпійській базі на Київщині створені необхідні умови для підготовки спортсменів, а підготовка національної збірної в Україні фінансується у повному обсязі.