Німецький гранд підписав українського футболіста

Після початку повномасштабного вторгнення багато юних українських спортсменів залишили рідну країну та намагаються побудувати кар'єру за кордоном. Черговим перспективним юнаком, який пішов на такий крок став Назарій Рудзей.

Правий захисник є вихованцем донецького Шахтаря. Він перебував у статусі вільного агента з початку 2025 року після закінчення контракту з "гірниками".

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Новий етап у кар'єрі

Назарій продовжить кар'єру в дортмундській Боруссії. Деталі угоди наразі не розголошуються, повідомляє 24 Канал із посиланням на ProStar Agency.

Правий захисник збірної України U-16 Назарій Рудзей приєднався до Боруссії Дортмунд! Бажаємо йому всього найкращого на цьому неймовірному шляху. Віримо у твою мотивацію та великі досягнення попереду,

– йдеться в повідомленні агенції.

Зазначимо, що в дитячо-юнацькому чемпіонаті України Назарій Рудзей провів 25 поєдинків. У них він записав собі в актив п’ять голів.

Також 15-річний гравець брав участь у нещодавніх матчах збірної України U-16 у Турнірі чотирьох націй, який приймала Румунія. Там він відзначився забитим м'ячем за "синьо-жовтих" у грі проти господарів змагань.