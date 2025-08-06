Не тільки Білоцерковець: хто ще з футболістів Зорі передчасно пішов з життя

Футбольну спільноту України сколихнула трагічна новина про смерть гравця Зорі Володимира Білоцерковця. На жаль, це не єдина втрата в історії луганського клубу.

Зоря подарувала вітчизняному футболу цілу плеяду яскравих футболістів. 24 Канал пригадав гравців луганського клубу, які рано пішли з життя.

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Смерть президента Зорі та трагедія Максима Білого

Навесні 2007 року новим президентом луганської Зорі став впливовий бізнесмен Валерій Букаєв. Він прийняв клуб, який тільки повернувся до Вищої ліги України, але мав фінансові проблеми.

Нове керівництво поставило перед командою амбітне завдання стати одним з лідерів українського футболу. На цій посаді Букаєв був менш як два роки. 25 січня 2009 року після важкої хвороби президент Зорі помер в одній з лікарень у Німеччині. За інформацією ЗМІ, Букаєв боровся з раком. Молодому власнику луганського клубу було 32 роки.

Півзахисник Максим Білий вважався одним з найбільших талантів українського футболу свого покоління. У складі молодіжної збірної України він грав на Євро-2011 U-21. Його партнерами по команді були Євген Коноплянка, Роман Зозуля, Денис Гармаш та Андрій Ярмоленко. У цьому сузір'ї Максим не загубився, а відігравав важливу роль у команді Павла Яковенка.

Максим Білий у складі "молодіжки" / фото УАФ

Зірка Білого раптово згасла на піку кар'єри. Злощасною для Максима стала гра проти донецького Металурга у 2011 році. Під час зіткнення він отримав важку травму голови. Талановитий півзахисник зник зі складу команди, а про його хворобу в клубі замовчували.

Згодом стадо відомо, що у Максима діагностували пухлину в головному мозку. Тривале лікування в Ізраїлі та Німеччині не принесло результату. У віці 24 років Максим Білий передчасно помер. Вдовою залишилася його дружина Анна та двоє синів, яким тоді було 2 та 4 роки.

Чорна смуга для Зорі на цьому не закінчилася. 8 березня 2015 року у лікарні помер півзахисник "чорно-білих" Павло Худзік. Напередодні він потрапив у ДТП на трасі Київ – Черкаси, коли повертався після гри за молодіжну команду. В результаті аварії Павло з черепно-мозковою травмою потрапив до лікарні Золотоноші. Так і не вийшовши з коми Худзік помер у віці 29 років.

Зоря стала останнім клубом Павла Худзіка / фото футбольного клубу

Зупинка серця у Данченка та несподівана смерть Білоцерковця

Ледве не завершилися трагедією тренувальні збори Зорі взимку 2023 року. Під час одного із занять зупинилося серце в Олега Данченка. Захисник пережив клінічну смерть, а життя йому врятували медики австрійського клубу, які мали дефібрилятор. Завдяки їхній кваліфікованій допомозі вдалося запустити серце та доставити футболіста до лікарні.

Після реабілітації Олег повернувся на поле, але зрештою прийняв рішення про завершення кар'єри.

Олег Данченко пережив клінічну смерть / фото ФК Зоря

Чергова трагічна звістка прийшла з луганського клубу 6 серпня 2025 року. У віці 25 років раптово пішов з життя півзахисник Зорі Володимир Білоцерковець. Востаннє він виходив на поле 22 липня 2025 року у спарингу проти катарської Аль-Сайлії. Володимир не потрапив до заявки луганців на перший матч нового сезону проти ЛНЗ, а за кілька днів його не стало.

Володимир Білоцерковець помер у 25 років / фото ФК Зоря

На жаль, цими прізвищами не обмежується список передчасних втрат футболістів, чия ігрова кар'єра була пов'язана із Зорею.

У лютому 2014 року в ДТП у Донецьку загинув ексфорвард Зорі бразилець Майкон. Йому було 25 років. Форвард з Молдови Юрій Мітєрєв виступав за Зорю у 2006 році. У віці 37 років він передчасно пішов з життя через хронічний лейкоз.

Олександр Чалмаєв зіграв понад 100 матчів за Зорю у період з 1996 по 2002 рік. Найкращий бомбардир луганців у сезоні-1998/99 у Другій лізі помер у віці 37 років.

Серед втрат особливо болючою стала смерть Олександра Гончара. Колишній півзахисник Зорі став на захист Батьківщини під час повномасштабного вторгнення Росії. 16 серпня 2023 року Олександр загинув на запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання.