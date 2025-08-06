Луганська Зоря повідомила про трагічну новину всередині команди. На 26-му році життя помер нападник "біло-чорних" Володимир Білоцерковець, повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про Білоцерковця?

Про причини смерті наразі нічого не відомо. Володимир народився 22 січня 2000 року у місті Гола Пристань Херсонської області. У 13 років гравець опинився у академії харківського Металіста.

Там він провів чотири роки, після чого у 2017-му перейшов до Зорі. На професійному рівні Білоцерковець дебютував за "біло-чорних" 16 липня 2020 року, вийшовши на заміну в матчі УПЛ проти Динамо.



Білоцерковець дебютував на професійному рівні у Зорі / фото з інстаграму гравця

Закріпитися у клубі з першого разу не вдалось. У вересні 2020-го Володимира віддали в оренду в Інгулець, а взимку 2021-го – у запорізький Металург. Футболіст міг зіграти як в центрі нападу, так і на фланзі або під нападником.

Саме у складі "козаків" Білоцерковець почав грати стабільно: спочатку у Другій лізі, потім – у Першій лізі. Дебютний гол нападник забив 31 липня 2021 року у ворота Нікополя.

Металург зрештою підписав із Володимиром повноцінний контракт у 2022 році. У складі запоріжців Білоцерковець відіграв 61 матч, оформивши 2 голи та 9 асистів.

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Повернення в УПЛ та Зорю

У 2024-му гравець повернувся в Інгулець та допоміг команді виграти Першу лігу і здобути підвищення в УПЛ. Але у петрівському клубі він пробув лише півроку, протягом яких забив три голи у 26-ти матчах.



У складі Інгульця Білоцерковець став переможцем Першої ліги / фото з інстаграму гравця

У складі Інгульця Білоцерковець забивав в рамках УПЛ Ворсклі та Зорі. І взимку 2025 року луганці вирішили повернути Володимира до себе. Той погодився, підписавши контракт до літа 2026 року.

Як БІлоцерковець забив за Інгулець у ворота Зорі: дивитися відео

На жаль, відпрацювати його повністю не судилось. У другій половині минулого сезону Володимир часто виходив в основі Зорі, але за 10 матчів віддав лише один асист.



Білоцерковець повернувся у Зорю взимку 2025 року / фото з інстаграму гравця

Команда посіла 7 місце в УПЛ, а Володимир продовжив боротьбу за основу вже під керівництвом Віктора Скрипника. Нападник востаннє вийшов на поле 22 липня 2025 року у спарингу проти катарської Аль-Сайлії, замінивши Артема Слесара на 65 хвилині.

Але на матч першого туру чемпіонату України проти ЛНЗ футболіст не потрапив у заявку. Серце Білоцерковця перестало битися 6 серпня 2025 року…