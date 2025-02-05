Неймар прилетів на перше тренування в Сантосі на гелікоптері: ефектне відео

Бразилець Неймар у статусі суперзірки світового футболу повернувся у рідний клуб Сантос. Проте навіть його одноклубники не очікували, що їхній партнер по команді буде прилітати на тренування на гелікоптері.

31 січня зірковий нападник збірної Бразилії Неймар офіційно став гравцем Сантоса. Футболіст підписав контракт терміном на шість місяців, пише 24 Канал.

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Ефектна поява Неймара на тренуванні

Щоб не надто виділятися на фоні своїх одноклубників, Неймар вирішив прилетіти на перше тренування в Сантосі на гелікоптері. Летальний апарат з футболістом приземлився посеред тренувального поля. 33-річну зірку зустріли представники клубу.

Подібне видовище раніше можна було побачити, коли якийсь власник клубу прилітав на тренування команди. Відтепер вже футболісти можуть дозволити собі таку розкіш.

Відео, як Неймар прилетів на тренування

Причина такої ефектної появи Неймара виявилася банальною. Нападник ще не придбав поблизу футбольної бази житло. Тож йому довелося летіти понад 100 кілометрів зі штату Ріо-де-Жанейро.

Нагадаємо, що Неймар приєднався до Сантоса на правах вільного агента. У саудівському Аль-Хілялі кар'єра зірки не була вдалою. Бразилець зіграв лише сім матчів та оформив один гол. Влітку нападник планує повернутися в один з європейських чемпіонатів.