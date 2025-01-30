Зірковий Неймар оголосив про повернення в Бразилію у свій рідний клуб

Кар'єра Неймара в Саудівській Аравії видалась невдалою, тому він вирішив залишити країну через півтора року. Останні роки у професійному футболі нападник проведе на Батьківщині.

Зимове трансферне вікно добігає свого кінця. Гравці мають останній шанс змінити клуби, а гучні переходи трапляються не тільки в Європі.

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Повернення додому

Один з найбільш топових трансферів відбувся у Бразилії. Легендарний нападник Неймар залишив Аль-Хіляль та повернувся на Батьківщину, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм гравця.

32-річний гравець повернувся у Сантос. Саме за цю команду Неймар виступав з 2009 по 2013 роки. Раніше бразилець розірвав угоду із Аль-Хілялем, тому перейшов у рідний клуб у статусі вільного агента.

У мене відчуття, ніби я повертаюся в минуле. Я тут разом із друзями та родиною, і вони допомогли мені написати кілька слів. Я просто не можу тримати це в собі. Мої почуття до клубу та вболівальників ніколи не змінювалися. Я прожив чудові моменти в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія прийняла мене неймовірним чином. І не лише мене, а й мою родину. Зараз мені потрібно знову грати. І лише такий клуб, як Сантос, може дати мені ту любов, яка необхідна для підготовки до майбутніх викликів наступних років,

– заявив Неймар у відео в інстаграм.

Нагадаємо, що саме в Сантосі Неймар став світовою зіркою, вигравши з командою Копа Лібертадорес та забивши 136 голів у 225 матчах. Також бразилець пограв за Барселону та ПСЖ, а влітку 2023-го перебрався в Аль-Хіляль.

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Кар'єра у Саудівській Аравії не вдалась. Через травми та сварки із тренером Неймар зіграв лише сім матчів та оформив один гол. Також Неймар став топ-бомбардиром збірної Бразилії, на його рахунку 79 голів у 128 матчах.