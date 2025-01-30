Зимнее трансферное окно подходит к своему концу. Игроки имеют последний шанс сменить клубы, а громкие переходы случаются не только в Европе.

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Возвращение домой

Один из самых топовых трансферов состоялся в Бразилии. Легендарный нападающий Неймар покинул Аль-Хиляль и вернулся на Родину, сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм игрока.

32-летний игрок вернулся в Сантос. Именно за эту команду Неймар выступал с 2009 по 2013 годы. Ранее бразилец разорвал соглашение с Аль-Хилялем, поэтому перешел в родной клуб в статусе свободного агента.

У меня ощущение, будто я возвращаюсь в прошлое. Я здесь вместе с друзьями и семьей, и они помогли мне написать несколько слов. Я просто не могу держать это в себе. Мои чувства к клубу и болельщикам никогда не менялись. Я прожил замечательные моменты в Эр-Рияде, Саудовская Аравия приняла меня невероятным образом. И не только меня, но и мою семью. Сейчас мне нужно снова играть. И только такой клуб, как Сантос, может дать мне ту любовь, которая необходима для подготовки к будущим вызовам следующих лет,

– заявил Неймар в видео в инстаграм.

Напомним, что именно в Сантосе Неймар стал мировой звездой, выиграв с командой Копа Либертадорес и забив 136 голов в 225 матчах. Также бразилец поиграл за Барселону и ПСЖ, а летом 2023-го перебрался в Аль-Хиляль.

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Карьера в Саудовской Аравии не удалась. Из-за травм и ссоры с тренером Неймар сыграл лишь семь матчей и оформил один гол. Также Неймар стал топ-бомбардиром сборной Бразилии, на его счету 79 голов в 128 матчах.