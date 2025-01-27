"Пора додому, синку": Неймар наблизився до трансферу у колишній клуб

Неймар зовсім скоро покине Саудівську Аравію та повернеться до рідної Бразилії. Легендарний футболіст близький до повернення в колишній клуб.

Гравець Аль-Хіляля незабаром приєднається до Сантоса. Клубам залишається узгодити певні деталі щодо перегоду зіркового вінгера, повідомляє 24 канал із посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

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Неймар повернеться в Сантос

За наявною інформацією, Аль-Хіляль та Сантос досягли усної домовленості стосовно трансферу Неймара. Зазначимо, що бразилець також дав згоду на перехід в рідний клуб.

На цьому тижні обидві сторони мають зустрітись, щоб обговорити структуру угоди. Раніше саудівський клуб не додав Неймара у заявку на другу частину сезону, за якого в свій час заплатив ПСЖ 80 мільйонів євро.

Довідка. Неймар захищав кольори Сантоса з 2009 до 2013 року. У складі "риб" зірковий бразилець провів 225 матчів, оформивши 136 голів і 66 результативних передач.

Зазначимо, що у сезоні-2024/2025 Неймар зіграв всього лише у двох матчах за Аль-Хіляль. Бразилець відновлювався від розриву хрестоподібної зв'язки та згодом отримав ще одне пошкодження.