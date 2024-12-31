У понеділок, 30 грудня, відбувся матч між Аль-Хілялем та Аль-Фейха. Спаринг завершився впевненою перемогою "блакитної хвилі" з рахунком 2:0, повідомляє 24 канал.

Читайте також Слідами легенди: Неймар визначився з наступним клубом

Неймар допоміг Аль-Хілялю

Неймар повернувся на поле та зміг відзначитись забитим м'ячем у складі Аль-Хіляля. Щоправда, бразилець забив у товариській грі проти Аль-Фейхи.

Зірковий гравець вдало відкрився на 11-метровій позначці та отримав передачу від партнера. Неймар поцілив більярдним ударом у кут воріт та відкрив рахунок у поєдинку.

Неймар забив гол за Аль-Хіляль: дивіться відео

Нагадаємо, що востаннє Неймар забивав за Аль-Хіляль в офіційному матчі ще у жовтні 2023 року, після чого багато часу провів у лазареті. У 2024 році бразилець зіграв на полі лише 44 хвилини у двох поєдинках.