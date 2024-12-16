Вже тривалий час ходять чутки, що Аль-Хіляль не розраховує на Неймара. Гравець уже повідомив клубу, де хоче продовжити кар'єру, пише 24 канал з посиланням на Sky Sport Switzerland.
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Неймар готується до переїзду в США
Бразилець вже сказав партнерам по команді, що планує перейти в Інтер Маямі вже влітку 2025 року. Це має статися після того, як закінчиться його контракт з Аль-Хілялем.
Неймар хоче вкотре об'єднатися з Ліонелем Мессі та Луїсом Суаресом, з якими він грав за Барселону.
Також зазначається, що за допомогою чуток про перехід в Інтер Маямі бразилець намагається чинити тиск на керівництво саудівської ліги та міністра спорту з метою добитися підвищення зарплати.
Довідка. У сезоні-2024/2025 Неймар зіграв два матчі за Аль-Хіляль.
Нагадаємо, що бразильський футболіст отримав травму, через яку пропустив значну частину матчів.