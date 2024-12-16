Інцидент за участі австрійського форварда стався минулими вихідними. 35-річний нападник отримав перелом черепа внаслідок нападу у Відні, повідомляє 24 канал із посиланням на The Athletic.

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Стан здоров'я Бургшталлера

Наразі Гвідо Бургшталлер перебуває у лікарні та залишиться під наглядом медиків на деякий період. Стан здоров'я австрійського форварда невідомий.

У клубі мають надію, що 35-річний нападник швидко відновиться після травми голови. Однак, скоріше за все Бургшталлер повернеться на поле не раніше, ніж через пару місяців.

Рапід закликав австрійську владу "швидко притягнути до відповідальності невідомого зловмисника до відповідальності.

Довідка. Гвідо Бургшталлер повернувся у Рапід у 2022 році. За збірну Австрії форвард зіграв у 21 матчі та забив два голи.

У поточній кампанії 35-річний нападник зіграв у 24 матчах за Рапід в офіційних турнірах. У складі віденського клубу Бургшталлер забив вісім голів.

Також відомо, що Гвідо один з трьох гравці Рапіда, яких головний тренер збірної Австрії Ральф Рагник відсторонив зі складу національної команди. Вони не зіграли у березневих товариських матчах 2024 року.

Причина у тому, що футболісти викрикували гомофобні кричалки з фанами "зелено-білих" після віденського дербі у австрійській Бундеслізі.