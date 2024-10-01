Бразильському клубу ветеран футболу може дістатись абсолютно безкоштовно. Контракт Неймара із саудівським Аль-Хіляль спливає вкінці цього сезону-2024/2025. Ймовірно, що клуб не буде продовжувати угоду із травматичним бразильцем, передає видання Fichajes.

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Дограє кар'єру на рідній землі

Тим паче, що вояж Неймара, який поїхав за грошима до шейхів, взагалі не вдався. Восени 2023-го року бразилець травмувався у матчі кваліфікації ЧС-2026 проти Уругваю. Медичне обстеження показало, що у лівого вінгера розрив меніска коліна та ушкодження передньої хрестоподібної зв’язки.

Очікувалось, що футболіст повернеться до гри вже восени 2024-го року. Але процес повернення на поле затягнеться аж до січня наступного року.

Відзначимо! Сантос – рідний клуб Неймара, у якому він грав для липня 2013-го року. Звідти перебрався у каталонську Барселону. Має за своєю спиною 225 матчів, у яких забив 136 голів та віддав 64 асисти.

За Аль-Хіляль, до травми, Неймар встиг зіграти лише 5 поєдинків – один гол та 3 результативні передачі. У новому сезоні-2024/2025 його клуб після 5-ти турів очолює турнірну таблицю, набравши максимальні 15 балів.

Щодо Сантоса, то рідний клуб Неймара, є лідером сезону у Бразильській Серії В. У 29-ти турах "біло-чорні" здобули 53 очки.