Бразильську суперзірку Неймара не можна назвати бідною людиною. Статки 33-річного нападника в рази збільшаться завдяки несподіваному заповіту.

Таємничий бізнесмен-мільярдер переписав свої статки на зірку Сантоса та збірної Бразилії Неймара. Футболіст отримає у спадок один мільярд доларів, пише 24 Канал з посиланням на Terra.

Хто заповів Неймару мільярд доларів?

За інформацією джерела, заповіт оформив 31-річний бізнесмен з міста Порту-Алегрі. Підписання документів відбулося 12 червня 2025 року у присутності нотаріуса та двох свідків.

Бізнесмен назвав Неймара-молодшого своїм єдиним спадкоємцем. Про нього відомо, що йому 31 рік, він не має дітей та сім'ї. У спадщину входять інвестиції, частки у компаніях та нерухомість. Своє ім'я він попросив не розголошувати.

Цікаво, що бізнесмен жодного разу не бачився з Неймаром. Своє рішення він пояснив духовною близькістю.

Мені подобається Неймар, я дуже ототожнюю себе з ним. Він не егоїстичний, що є рідкістю в наші дні. Його зв’язок з батьком дуже нагадує мені той, який був у мене з моїм,

– розповів бізнесмен.

Представники Неймара відреагували на інформацію про несподівану спадщину. Пресслужба футболіста повідомила, що не отримувала жодного документа.

Які статки Неймара?

Впродовж футбольної кар'єри Неймар був одним з найбільш високооплачуваних спортсменів світу.

Статки бразильської суперзірки оцінюють приблизно в один мільярд доларів.

У саудівському Аль-ХІлялі Неймар заробляв космічні 156 мільйонів доларів на рік.

У 2025 році 33-річний футболіст повернувся в рідний Сантос. У цьому сезоні він встиг зіграти 20 матчів у всіх турнірах та забити 6 голів.

У Сантосі зарплата Неймара становить 482 тисячі євро на рік, або 5,8 мільйона євро на рік.

Раніше повідомлялося, чому головний тренер Шахтаря Арда Туран телефонував Неймару напередодні матчів з Бешикташем. Турецький фахівець зберігає дружні відносини з бразильцем ще з часів спільних виступів за Барселону.