Неймара вилучили за неспортивний гол у стилі Марадонни: ефектне відео
- Неймар забив гол рукою у матчі проти Ботафого та отримав вилучення, залишивши команду в меншості.
- Футболіст вибачився перед командою і вболівальниками, зазначивши, що його бажання забити гол призвело до помилки.
- Неймар критикував першу жовту картку, заявивши, що вона була несправедливою.
- У поточному сезоні Неймар зіграв 12 матчів за Сантос, забивши три голи та віддавши три результативні передачі.
Бразильського футболіста Неймар жорстко покарали у матчі проти Ботафого. Футболіст забив кумедний гол за допомогою руки, за що отримав вилучення.
У неділю, 1 червня, в межах 11-го туру бразильської Серії А зустрілися Сантос та Ботафого. Команда Неймара у меншості мінімально поступилася з рахунком 0:1, пише 24 канал з посиланням на Papo de Boleiros.
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Залишив команду без балів
На 76-й хвилині матчу Неймар отримав другу жовту картку. Це сталося після того, як бразильський футболіст відправив м'яч у ворота суперника за допомогою руки.
Футболіст прокоментував інцидент, зазначивши, що відчайдушне бажання забити гол призводить до помилок, а також вибачився перед товаришами по команді і вболівальниками. Зокрема він взяв на себе відповідальність за втрату трьох очох.
Курйозний гол бразильця: дивіться відео
Відзначимо, що у поточному сезоні Неймар зіграв 12 матчів за Сантос, у яких забив три голи та віддав три результативні передачі.