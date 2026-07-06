Неймар оголосив про завершення кар'єри в збірній Бразилії після поразки на ЧС-2026

Вінгер Сантоса Неймар офіційно припиняє виступи за національну команду Бразилії. Про це зірковий футболіст заявив одразу після поразки від збірної Норвегії з рахунком 1:2 у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу 2026 року.

У своєму прощальному поєдинку Неймар відзначився єдиним голом за "селесао", реалізувавши пенальті у компенсований час. Проте цього не вистачило для виходу у чвертьфінал, пише Globo.

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Що Неймар сказав про завершення кар'єри?

Символічно, що остання гра нападника пройшла на стадіоні "Мет-Лайф" у США, саме на цій арені у 2010 році Неймар дебютував за збірну у товариському матчі проти США (2:0), де також забив гол.

Я намагався, намагався, знову і знову. Все почалося тут, на стадіоні "Мет-Лайф", і тут я й закінчив. Тепер усе скінчилося,

– емоційно прокоментував своє рішення футболіст.

Неймар на чемпіонаті світу-2026

Через травму литкового м'яза Неймар не зміг повноцінно допомогти своїй команді на турнірі, взявши участь лише у двох із п'яти матчів. У поєдинку проти Норвегії він відзначився єдиним голом бразильців, успішно реалізувавши пенальті на 90+10-й хвилині.

У матчі плей-оф наслідки ушкодження все ще давалися взнаки, тому Неймар розпочав гру на лаві запасних. Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті випустив нападника на поле лише на 67-й хвилині, замінивши ним Габріела Мартінеллі.