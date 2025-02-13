Справжня Joga Bonito: Неймар фінтом під час поєдинку підірвав мережу – ефектне відео

У четвер, 13 лютого, відбулися матчі 9 туру чемпіонату Сан-Паулу. В одному з них Корінтіанс вдома приймав Сантос.

У складі гостей третій поєдинок після повернення провів зірковий Неймар. Бразилець знову не відзначився результативними діями, пише 24 Канал.

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Техніка нікуди не пропала

Він був замінений на 68-й хвилині, проте встиг запам'ятатися глядачам своїм фірмовим дриблінгом. Нападник здійснив яскравий фінт у першому таймі, який вже став вірусним у мережі.

Неймар прийняв м'яч на груди після довгої передачі, після чого наступним дотиком до м’яча ефектно перекинув півзахисника Корінтіанса Родріго Гарро. За лічені години відео вже набрало понад мільйон переглядів.

Яскравий фінт Неймара: дивіться відео

Цікаво. Неймар майже повністю пропустив минулий сезон через травму. Попри це, він увійшов у топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменів 2024 року.

Зазначимо, що в цьому поєдинку Сантос програв з рахунком 1:2. Наступну гру команда Неймара проведе 17 лютого проти Агуа-Санта.