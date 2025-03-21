Нідерланди в меншості втратили перемогу над Іспанією

У четвер, 20 березня, відбулися перші матчі плей-оф Ліги націй. В одному з них Нідерланди протистояли Іспанії.

Нідерланди – Іспанія 2:2

Голи: Гакпо, 28, Рейндерс, 46 – Вільямс, 9, Меріно, 90+3.

Перший матч став домашнім для Нідерландів. Обидві команди чекало цікаве та насичене протистояння, пише 24 канал.

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Рятівна нічия для Іспанії

Іспанія розпочала матч впевнено, і вже на 9-й хвилині Вільямс вивів свою команду вперед, скориставшись передачею Педрі.

Однак Нідерланди швидко відреагували і на 28-й хвилині зрівняли рахунок завдяки голу Гакпо. У час, що залишився в першому таймі, господарі поля домінували, створюючи небезпечні моменти, але не змогли реалізувати їх у голи.

У другому таймі Нідерланди продовжили атакувати, і на 51-й хвилині Рейнджерс вивів свою команду вперед після передачі Фрімпонга.

На 81-й хвилині Хато отримав червону картку за грубий фол на Ле Нормані, залишивши команду "помаранчевих" вдесятьох. Використовуючи чисельну перевагу, Іспанія посилила тиск і на 93-й хвилині Меріно зрівняв рахунок, встановивши остаточний результат 2:2.

Відеоогляд матчу Нідерланди – Іспанія

Відзначимо, що другий матч відбудеться 23 березня о 21:45.