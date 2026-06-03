Легенда збірної Нідерландів натякнув на допінговий слід у поразці збірній Росії на Євро-2008

Колишній нідерландський захисник Рафаель ван дер Ваарт заявив, що найбільший успіх росіян на рівні національних команд – півфінал Євро-2008 – стався не без допомоги заборонених препаратів.

Матч Нідерланди – Росія у базельському чвертьфіналі відбувався за дуже важких кліматичних умов. Попри це, представники майбутнього агресора почувалися аж надто комфортно, розповів ван дер Ваарт виданню SportNieuws.

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Що сказав ван дер Ваарт про поразку Нідерландів Росії?

Колишній гравець, який входить до топ-5 за кількістю проведених матчів у футболці "ораньє", пригадав, що під час поєдинку у Базелі на вулиці стояла температура 40 градусів.

За словами ван дер Ваарта, він та його партнери були абсолютно виснажені, а удача їм не сприяла, бо м'ячі буквально летіли у лічених сантиметрах від воріт суперника.

Натомість росіяни на початку овертаймів чомусь виглядали дуже свіжими. Ексгравець переконаний, що причиною став допінг. Він стверджує, що лідер росіян Андрій Аршавін "бігав так, наче це була перша хвилина матчу, а ми в той час так вже просто не могли".

Як у Росії працювала державна допінгова програма?

Про систематичні зловживання у російському спорті стало відомо вже набагато пізніше, після Олімпійських ігор 2014 року у Сочі. Як виявилося, зразки росіян замінювалися або підроблялися просто у московській антидопінговій лабораторії.

Міністерство спорту країни-агресора визначало, яким спортсменам треба "допомогти" приховати допінг. Махінації носили систематичний характер, а масштаби були величезними. Через це росіян згодом відсторонили від можливості брати участь в Олімпійських іграх під власним прапором.