Гра відбудеться на стадіоні "Татран" у місті Прешов. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Хто покаже матч Нідерланди – Україна

Поєдинок між підопічними Унаї Мельгоси та нідерландцями можна буде подивитися онлайн в Україні. Офіційним транслятором молодіжного Євро-2025 є Megogo.

Пряма трансляція зустрічі буде доступна як на ОТТ-платформі компанії та на телеканалі "Megogo Спорт" у кабельних мережах. Також у вільному доступі зустріч у прямому етері покаже Суспільне.

Зазначимо, що це буде восьме очне протистояння між молодіжними збірними України на Нідерландів. Незначну перевагу наразі мають "помаранчеві" – три перемоги, дві нічиї та стільки ж поразок.

Важливо. Доля путівки у чвертьфінал повністю залежить від "синьо-жовтих". Їм буде достатньо нічиєї, щоб пробитися у плейоф молодіжного Євро-2025.

Нагадаємо, що в попередньому матчі підопічні Унаї Мельгоси зустрічалися з Фінляндією. Вони здобули перемогу з рахунком 2:0.