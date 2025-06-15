Нідерланди – Україна: відео голів та огляд останнього матчу "синьо-жовтих" на Євро-2025

Молодіжна збірна України у третьому турі групового етапу ЧЄ–2025 поступилася Нідерландам (0:2). Цей рахунок поставив хрест на подальших турнірних перспективах команди Унаї Мельгоси.

Молодіжні збірні України та Нідерландів відіграли матч останнього туру групової стадії на Євро U-21. Зустріч відбулась у словацькому Прешові на "Футбол Татран Арені", повідомляє 24 Канал.

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Огляд матчу Нідерланди – Україна

Футболісти збірної України побудували гру від оборони, сподіваючись зберегти нічийний результат або спіймати суперника на контратаці. Вже в дебюті зустрічі "синьо-жовті" могли забивати, якби удар Волошина був сильнішим.

Натомість "помаранчеві" завдяки своєму класу здобули бажаний результат. Ще в першому таймі Валенте скористався помилкою Батагова та вивів збірну Нідерландів вперед.

Відео голу Валенте

Українці мали достатнього ігрового часу, щоб вирівняти гру та зрівняти рахунок. Проте на початку другого тайму "синьо-жовті" вдруге пропустили. Швидка атака "помаранчевих" завершилася красивим голом Тома ван Бергена

Відео голу ван Бергена

У час, що залишився нідерландці мали нагоди збільшити перевагу. Ба більше, м'яч втретє опинився у сітці воріт Нещерета. Проте в цьому епізоді арбітр зафіксував порушення правил.

Відеоогляд матчу Нідерланди U-21 – Україна U-21

Фінальний свисток арбітра зафіксував поразку збірної України – 0:2. Команда Унаї Мельгоси посіла третє місце в групі D та завершила виступ на Євро-2025.