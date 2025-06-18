Молодежные сборные Украины и Нидерландов сыграли матч последнего тура групповой стадии на Евро U-21. Встреча состоялась в словацком Прешове на "Футбол Татран Арене", сообщает 24 Канал.

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Обзор матча Нидерланды – Украина

Футболисты сборной Украины построили игру от обороны, надеясь сохранить ничейный результат или поймать соперника на контратаке. Уже в дебюте встречи "сине-желтые" могли забивать, если бы удар Волошина был сильнее.

Зато "оранжевые" благодаря своему классу получили желаемый результат. Еще в первом тайме Валенте воспользовался ошибкой Батагова и вывел сборную Нидерландов вперед.

Видео гола Валенте

Украинцы имели достаточного игрового времени, чтобы выровнять игру и сравнять счет. Однако в начале второго тайма "сине-желтые" во второй раз пропустили. Быстрая атака "оранжевых" завершилась красивым голом Тома ван Бергена

Видео гола ван Бергена

В оставшееся время, нидерландцы имели возможности увеличить преимущество. Более того, мяч в третий раз оказался в сетке ворот Нещерета. Однако в этом эпизоде арбитр зафиксировал нарушение правил.

Видеообзор матча Нидерланды U-21 – Украина U-21

Финальный свисток арбитра зафиксировал поражение сборной Украины – 0:2. Команда Унаи Мельгосы заняла третье место в группе D и завершила выступление на Евро-2025.