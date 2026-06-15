Японці вразили світ одним вчинком на чемпіонаті світу з футболу

Чемпіонат світу-2026 триває вже п'ятий день, і за цей час на турнірі встигли відбутися як скандальні моменти, так і нудні та захопливі матчі. Окремо запам'ятався інцидент після гри Нідерланди – Японія.

Збірна Японії разом зі своїми вболівальниками знову привернула увагу світової спільноти завдяки своїй культурі охайності та порядку. Після драматичного поєдинку групового етапу ЧС-2026, який завершився внічию 2:2, японська делегація ще раз продемонструвала зразкову дисципліну, повідомляє 24 Канал.

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Що зробили японці після матчу з Нідерландами?

Попри емоційне виснаження після напруженої гри, тисячі японських уболівальників у синіх джерсі не поспішали залишати стадіон. З великими сміттєвими пакетами, вони ретельно очистили ряди крісел від пляшок, залишків їжі та обгорток. Цей вчинок викликав хвилю захоплення серед місцевих служб стадіону та нейтральних вболівальників.

Приклад фанатів наслідували й самі футболісти національної збірної Японії. Гравці залишили свою роздягальню у бездоганному стані: повністю вимили підлогу, акуратно склали всі рушники, залишили традиційну записку з подякою для господарів турніру.

Як виглядає роздягальня збірної Японії після матчу / Фото інстаграм 433 та complex

Чому японські вболівальники прибирають стадіон?

Ця традиція народилася ще на Чемпіонаті світу 1998 року у Франції. В її основі лежить давній японський принцип "Tatsu tori ato wo nigosazu", що дослівно означає: "птах не залишає після себе бруду". Головне правило цієї філософії – залишити місце чистішим, ніж воно було до твого приходу.

Сьогодні прибирання арен після матчів є офіційною візитною карткою японців на Олімпійських іграх та футбольних мундіалях. Для них це не просто прибирання, а найвищий вияв поваги до суперників, організаторів та приймаючої країни.

Як завершився матч Нідерланди – Японія?

Матч 1-го туру групового етапу ЧС-2026 між збірними Нідерландів та Японії завершився внічию 2:2. Гра відбулася 14 червня. Перший тайм пройшов без голів, однак у другій половині зустрічі команди видали справжню гольову драму.

На 51-й хвилині капітан нідерландців Вірджил ван Дейк відкрив рахунок. Уже на 57-й хвилині японці відновили рівновагу завдяки влучному низовому удару Кейто Накамури в ближній кут. На 64-й хвилині "помаранчеві" знову повели в рахунку, але наприкінці гри, на 89-й хвилині, Японія зрівняла після подачі з кутового, вирвавши нічию.