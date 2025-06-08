Німеччина – Франція: де дивитися матч за "бронзу" Ліги націй в Україні

У неділю, 8 червня, буде визначено всіх медалістів Ліги націй-2024/2025 з футболу. Спочатку відбудеться матч за третє місце, в якому зустрінуться національні команди Німеччини та Франції.

Протистояти одна одній титуловані збірні будуть у Штутгарті на "МХП-Арені". Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Хто покаже матч Німеччина – Франція

В Україні пряма трансляція поєдинку між Німеччиною та Францією буде доступна на медіасервісі Megogo. Його можна переглянути за передплатами "Спорт", "Максимальна" та Megogopack XL.

Зазначимо, що на попередній стадії турніру Бундестім поступилася Португалії, а підопічні Дідьє Дешама програли Іспанії в шаленому матчі. Обидві гри закінчилися з мінімальною різницею в рахунку – 1:2 та 4:5 відповідно.

До слова. Це буде 35-те очне протистояння між іменитими суперниками. Незначну перевагу мають "Ле Бле" – 15 перемог проти 12 у Німеччини, а ще сім разів було зафіксовано нічию. Баланс голів рівний – 55:55.

Нагадаємо, що чинним переможцем Ліги націй є збірна Іспанії, яка у фіналі спробує захистити свій титул у матчі проти Португалії. Напередодні вінгер "Фурії Рохи" Ламін Ямаль встановив історичне досягнення, яке не підкорювалося нікому протягом 112 років.