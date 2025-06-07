Противостоять друг другу титулованные сборные будут в Штутгарте на "МХП-Арене". Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

Читайте также Битва за "бронзу" вместо финала: сможет ли Германия выиграть первые медали Лиги наций

Кто покажет матч Германия – Франция

В Украине прямая трансляция поединка между Германией и Францией будет доступна на медиасервисе Megogo. Его можно посмотреть по подпискам "Спорт", "Максимальная" и Megogopack XL.

Отметим, что на предыдущей стадии турнира Бундестим уступила Португалии, а подопечные Дидье Дешама проиграли Испании в сумасшедшем матче. Обе игры закончились с минимальной разницей в счете – 1:2 и 4:5 соответственно.

К слову. Это будет 35-е очное противостояние между именитыми соперниками. Незначительное преимущество имеют "Ле Бле" – 15 побед против 12 у Германии, а еще семь раз была зафиксирована ничья. Баланс голов равный – 55:55.

Напомним, что действующим победителем Лиги наций является сборная Испании, которая в финале попытается защитить свой титул в матче против Португалии. Накануне вингер "Фурии Рохи" Ламин Ямаль установил историческое достижение, которое не покорялось никому на протяжении 112 лет.