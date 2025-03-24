Італія відігралась із 3:0 від Німеччини, але не вийшла до 1/2 фіналу Ліги націй

У неділю, 23 березня, збірні Німеччини та Італії провели матч-відповідь у рамках чвертьфіналу Ліги націй. "Скуадра адзурра" вже у компенсований час уникнула поразки.

Німеччина – Італія 3:3 (за двома матчами 5:4)

Голи: Кімміх, 30 (п), Мусіала, 36, Кляйндінст, 45 – Кін, 49, 69, Распадорі, 90+5 (п)

Перша зустріч, яка відбулась 20 березня, закінчилась виїзною перемогою "бундестім" 1:2. Перший тайм другої зустрічі став справжнім здивуванням для фанів Німеччини та справжнім розчаруванням для уболівальників Італії, пише 24 Канал.

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Тайм-мрії від "бундестім"

М'яч тричі влітав у сітку воріт Доннарумми. Погром у перші 45 хвилин розпочав Кімміх. Буонджорно сфолив у власному штрафному, привізши у свої ворота пенальті. 11-метровий взявся виконувати півзахисник Баварії та відкрив рахунок у матчі 1:0.

Вже через шість хвилин Мусіала подвоїв перевагу Німеччини у рахунку 2:0.

Під завісу першого тайму Кляйндінст довів рахунок до розгромного 3:0 у першому таймі.

Італійці перевернули гру

По перерві італійці зробили правильні висновки та вже на старті другої 45-хвилинки скоротили відставання до двох голів. У воротах Бауманна забив Кін.

Рівно через 20 хвилин все той же активний Кін оформив дубль та зменшив перевагу суперника лише до одного м'яча 3:2.

Здавалось, що Німеччина святкуватиме другу перемогу поспіль над Італією. Але рокове пенальті у компенсовані хвилини до основного часу матчу змінили фінальний рахунок поєдинку. Распадорі переграв в очній дуелі із точки Бауманна та встановив остаточний рахунок матчу 3:3, бойова нічия.

Збірна Німеччини завдяки перемозі у першому матчі першою крокує у півфінал Ліги націй.