Германия – Италия 3:3 (по двум матчам 5:4)

Голы: Киммих, 30 (п), Мусиала, 36, Кляйндинст, 45 – Кин, 49, 69, Распадори, 90+5 (п)

Первая встреча, которая состоялась 20 марта, закончилась выездной победой "бундестим" 1:2. Первый тайм второй встречи стал настоящим удивлением для фанов Германии и настоящим разочарованием для болельщиков Италии, пишет 24 Канал.

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Тайм-мечты от "бундестим"

Мяч трижды влетал в сетку ворот Доннаруммы. Погром в первые 45 минут начал Киммих. Буонджорно сфолил в собственной штрафной, привезя в свои ворота пенальти. 11-метровый взялся выполнять полузащитник Баварии и открыл счет в матче 1:0.

Уже через шесть минут Мусиала удвоил преимущество Германии в счете 2:0.

Под занавес первого тайма Кляйндинст довел счет до разгромного 3:0 в первом тайме.

Итальянцы перевернули игру

После перерыва итальянцы сделали правильные выводы и уже на старте второй 45-минутки сократили отставание до двух голов. В воротах Бауманна забил Кин.

Ровно через 20 минут все тот же активный Кин оформил дубль и уменьшил преимущество соперника лишь до одного мяча 3:2.

Казалось, что Германия будет праздновать вторую победу подряд над Италией. Но роковое пенальти в компенсированные минуты к основному времени матча изменили финальный счет поединка. Распадори переиграл в очной дуэли с точки Бауманна и установил окончательный счет матча 3:3, боевая ничья.

Сборная Германии благодаря победе в первом матче первой шагает в полуфинал Лиги наций.